Algérie : Le Sahara au menu des discussions entre Belani et l’ambassadrice américaine

Le secrétaire général du ministère algérien aux Affaires étrangères, Amar Belani, a reçu, jeudi 23 mars, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin. Les entretiens ont porté «notamment sur les derniers développements de la question sahraouie aux plans diplomatique et judiciaire», précise le ministère dans un communiqué.

Les deux parties ont également évoqué les efforts consentis par l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura, en vue «de relancer le processus de négociations politiques entre les deux parties au conflit, Royaume du Maroc et Front Polisario, de bonne foi et sans conditions préalables, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU», précise la même source. «Les entretiens ont aussi porté sur les efforts inlassables de l'Algérie en faveur de la stabilité et de la sécurité dans la région», a conclu le communiqué.

Pour rappel, l’ambassadrice des Etats-Unis s'est réunie, dimanche 19 mars à Alger, avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, soit trois jours après sa désignation à la tête de ce département. Elle est, d'ailleurs, la première responsable étrangère à l'avoir rencontré.

La question du Sahara était également au menu des entretiens, lundi 20 mars à Washington, entre Antony Blinken et Nasser Bourita.