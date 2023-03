Hausse des prix : Le MP pointe l'incapacité du gouvernement à trouver des solutions

Le Mouvement populaire (MP) a pointé, cette semaine, «l'incapacité» du gouvernement d’Aziz Akhannouch à trouver des solutions pour réduire le coût de la vie et les prix des carburants. Dans un communiqué à l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau politique, le Parti de l’Epi a ainsi appelé l’exécutif à «amender sa stratégie économique et sociale».

«Le parti constate que le gouvernement a prouvé son incapacité tangible à faire face à l'inflation résultant de la cherté de la vie et des carburants. Il l'appelle à faire preuve de réalisme politique», indique le communiqué. «Contre les allégations du gouvernement, le parti affirme que la réalité tangible révèle la fausseté des slogans et des justifications, l'échec des mesures gouvernementales déclarées et son incapacité à limiter les prix élevés des légumes et divers produits alimentaires de base», affirme-t-il.

La formation politique explique que «les exonérations des droits d'entrée sur la viande et la suppression de la valeur ajoutée n'ont pas été suffisants pour réduire les prix». «La mesure de réduction des exportations de légumes de base, qui a surtout visé des marchés africains n'a pas eu d'impact sur les prix sur les marchés. Où est donc sa promesse de stabilité du marché et des prix bas avant le Ramadan ?», s’interroge le parti de l’Epi.

En conséquence, le MP a renouvelé son appel au gouvernement pour qu'il «reconnaisse son échec face à ces crises, et l'inefficacité de ses solutions disparates fondées sur les atermoiements et l'extension de la crise économique et sociale». Il appelle l’exécutif a approuvé une «Loi de finances rectificative qui reconsidère l'ordre des priorités, et oriente les efforts pour préserver les indicateurs et les équilibres macrosociaux et fortifier la paix sociale».