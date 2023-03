Ramadan dans l'Histoire #1 : Les musulmans avaient le choix entre jeûner ou pas

Le mois de Ramadan, neuvième mois du calendrier hégirien, est considéré comme un mois béni pour les musulmans. Ceux-ci ont reçu l'ordre de jeûner pendant ce mois, dès la deuxième année de l'hégire. Ils s'abstiennent, depuis, de manger et de boire de l'aube jusqu’au coucher du soleil.

Mais avant l'imposition du jeûne du Ramadan, le Prophète Mohammed (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), avait l'habitude de jeûner le jour de l'Achoura, que les Qurayshites avaient l'habitude de jeûner à l'époque préislamique. Le Messager de Dieu avait aussi l'habitude de jeûner trois jours tous les mois, selon ce qu'Ibn Kathir a mentionné dans son interprétation.

Le jeûne n'a pas été imposé aux musulmans en une seule étape mais plutôt trois. Dans la première phase, les musulmans avaient le choix entre le jeûne ou le paiement d'une compensation pour chaque jour non jeûné. Dans la Sourate Al Baqara, verset-184, le texte sacré mentionne d’ailleurs ceux «capables de jeûner mais ne le font pas». «Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne le supportent pas, il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui ; mais il est mieux pour vous de jeûner ; si vous saviez !»

Dans la deuxième étape, le jeûne était imposé au musulman adulte de l'aube au coucher du soleil. Au coucher du soleil, le jeûneur devait manger et boire à moins qu'il ne dorme. S'il dormait, il lui était interdit de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels jusqu'au coucher du soleil du lendemain.

Le jeûne imposé en trois étapes

Enfin, dans la troisième phase, le jeûne a été imposé dans sa version actuelle. Dans le verset-187 de la Sourate Al Baqara, le texte sacré dit : «Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit.» De ce fait, le jeûne a été imposé uniquement aux personnes en capacité de le faire, en échange au soulagement des personnes âgées et des malades incapables de l’accomplir.

Les raisons d'imposer le jeûne en trois étapes sont évoquées dans «Zad al-Ma'ad fi Huda Khair al-Abad» de l’imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. «Quand sevrer les âmes de leurs familiarités et désirs est l'un des plus durs et des choses les plus difficiles, son imposition a été retardée jusqu’au milieu de l'islam après la migration, lorsque les âmes se sont habituées au monothéisme et à la prière et s’étaient familiarisées avec les commandements du Coran», explique-t-il.

Pour sa part, Cheikh Ibn Outhaymin indique, dans son livre «Al-Sharh Al-Mumti» que Dieu a imposé «le jeûne à la deuxième année à l'unanimité et le Prophète a jeûné neuf Ramadans». «Il a d'abord imposé le choix entre jeûner ou ne pas jeûner pour une législation graduelle et pour être plus facile à accepter».

Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des cinq piliers de l'Islam. «L'Islam est bâti sur cinq choses : l'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, que Muhammad est le Messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le Ramadan et le hajj (pélerinage à la Mecque)», a dit le Messager de Dieu.