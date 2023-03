Première réunion entre un ministre du cabinet Netanyahu et son homologue marocain

Nizar Baraka et Ofir Akunis, cette semaine à New York. / DR

La conférence des Nations unies sur l'eau, que New York accueille du 22 au 24 mars, a permis la tenue de la première rencontre officielle entre un ministre du gouvernement Netanyahu et son homologue marocain. En marge de cet événement international, Nizar Baraka, ministre de l’Eau et de l’équipement, s’est réuni avec Ofir Akunis, qui dirige le département de l'Innovation, de la science et de la technologie, rapporte la chaîne i24 News.

Les entretiens ont porté sur l'approfondissement de la coopération entre les deux pays. «Il s'agit de la première réunion entre les ministres des deux gouvernements, depuis la mise en place du gouvernement» Netanyahu, souligne un communiqué officiel.

Cette rencontre intervient dans un contexte tendu entre Israéliens et Palestiniens, notamment après la sortie du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, sur l’«inexistence d’un peuple palestinien». Des propos condamnés, hier, par le chef de la diplomatie du royaume. «Le Maroc a suivi avec inquiétude certaines déclarations de membres du gouvernement israélien comportant une provocation envers des pays arabes et les droits du peuple palestinien», a indiqué Nasser Bourita à Rabat lors d’un point de presse animé avec son homologue burkinabaise, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba.

Pour rappel, le Parlement israélien a accordé, le 29 décembre, sa confiance au gouvernement Netanyahu.