Et si vous pouviez faire quelque chose pour changer la situation ? Afin de vous rassurer et de rassurer vos proches quant aux conditions de leur prise en charge dans le système de santé marocain, MONI vous propose de découvrir son nouveau service : MoniSehha. Avec MoniSehha, protégez la santé de vos proches au Maroc. C’est un forfait santé qui permet la prise en charge des dépenses en cas de maladie, d’hospitalisation ou d’accident ; bref en cas de coup dur pour vos proches partout au Maroc.

Qu’est-ce que MoniSehha ?

Alors que le système de protection peut sembler complexe, MoniSehha est un service qui a pour but de vous permettre de souscrire facilement, pour vos proches habitant au Maroc (famille ou amis), à une assistance santé qui les protège en cas de coup dur et de dépenses de santé non planifiées. Ce service, qui se présente alors comme un forfait de santé, a pour objectif la prise en charge, pour vos proches, de leurs frais en cas de maladie, d’hospitalisation et autre accident.

Et pour assurer un service de qualité, MoniSehha a su s’entourer de partenaires importants dans le secteur de la santé. Ainsi, MoniSehha est partenaire d’Africa First Assist (ex Saham Assistance), qui n’est autre que le partenaire local de confiance et n°1 de l’assistance médicale au Maroc.

Ce service, simple d’utilisation, est entièrement disponible en ligne, et propose une tarification accessible à tous.

Mais quelles sont concrètement les offres proposées par MoniSehha ?

Quelles sont les offres proposées par MoniSehha ?

MoniSehha vous propose deux options afin de protéger vos proches :

● Un Pack Famille sur mesure pour protéger jusqu’à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants)

● Un Pack Individuel au prix très avantageux à partir de 9,99€ / mois pour une personne

Ces offres font de MoniSehha LA solution pour prendre soin de la santé de vos proches.

Quelles sont les garanties incluses dans ce produit ?

MoniSehha permet à vos proches de bénéficier des garanties suivantes :

○ Remboursement des frais médicaux liés à l’hospitalisation jusqu’à 24 000 Dhs par an !

○ Transport médical en cas d’urgence vers le centre de santé / hôpital le plus adapté à la situation médicale

○ Prise en charge de l’avance de frais à l’hôpital en cas d’hospitalisation jusqu’à 10 000 Dhs : avec cette garantie, pas besoin de sortir l’argent de votre poche avant d’entrer à l’hôpital

○ Visite médicale à domicile par un médecin à tarif préférentiel de 150 Dhs. 62 villes couvertes au Maroc dont Casablanca, Marrakech et pleins d’autres, toutes les villes sont inscrites sur le site

MoniSehha vous intéresse ? Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander à être rappelé par un conseiller ! Avec MoniSehha, donnez à vos proches l’accès aux soins qu’ils méritent.