Thembi Kgatlana : Le Maroc deviendra la force dominante du football féminin africain

L'attaquante sud-africaine du Racing Louisville FC, Thembi Kgatlana, a prédit que le Maroc deviendra la force dominante du football féminin africain, à moins que l'Afrique du Sud ne développe un championnat professionnel et un centre technique. Bien que l'Afrique du Sud soit l'actuelle championne de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, elle a dû se défaire du Maroc, pays organisateur, en finale l'année dernière, et Kgatlana a été époustouflée par les installations et le développement des talents dans ce pays d'Afrique du Nord, écrit ESPN.

Le média explique que «le football féminin marocain a progressé à pas de géant ces dernières années» et l'AS FAR a atteint la finale de la Ligue des champions féminine à domicile et a détrôné les Mamelodi Sundowns en tant que championnes d'Afrique des clubs. En outre, en 2020, la Fédération royale marocaine de football a annoncé la création d'une ligue professionnelle féminine à deux niveaux, et les résultats ont été à la hauteur de l'investissement.

«Il y a deux choses qui ressortent. La première est que le Maroc est allé en finale. Elles (les joueuses, ndlr) n'ont pas participé à la Ligue des champions pendant très longtemps et quand elles arrivent, elles vont directement en finale. Deuxièmement, la première fois qu'elles ont participé à la Ligue des champions, elles ont été éliminées. L'année suivante, elles l'ont remportée. Cela montre que tout ce qui a été fait pour elles au niveau du club et au niveau international leur apporte les récompenses dont elles ont besoin», assure la footballeuse ;

«Je vous le dis, si aucun pays n'a pris cela en considération et n'agit pour mettre en place ces structures, le Maroc sera une puissance, que cela nous plaise ou non, parce qu'il est dans la bonne direction pour s'assurer qu'il donne du pouvoir au football féminin dans son pays.» Thembi Kgatlana

La footballeruse a estimé que l'Afrique du Sud a besoin d'investissements adéquats dans le football féminin. «Nous avons besoin de meilleures installations, d’un centre technique et de ligues professionnelles», a-t-elle plaidé.