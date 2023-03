L'Espagne nie toute responsabilité dans le drame migratoire à la frontière de Melilla

Le gouvernement espagnol a nié, cette semaine, toute responsabilité dans la mort de quelque 23 migrants ayant tenté de franchir, en juin dernier, la frontière séparant le Maroc de Melilla. Mercredi, le ministre espagnol de l'intérieur, Fernando Grande-Marlaska a rappelé, devant les députés européens que les plus de 1 700 personnes ayant tenté d'entrer à Melilla l'ont fait par la force et la violence. «Ils ont utilisé des bâtons et des pierres pour attaquer les forces marocaines et espagnoles», a-t-il déclaré.

Le ministre espagnol a insisté sur le fait qu'aucun décès n'avait eu lieu sur le sol espagnol, notant que le procureur général d'Espagne avait tiré la même conclusion après une enquête de neuf mois. «Il s'agit d'une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire», a-t-il déclaré, notant que 134 personnes ont réussi à traverser et à demander l'asile.

Grande-Marlaska a également souligné la «coopération absolue» de son département avec les deux enquêtes officielles ouvertes, l'une par le Médiateur, classée le 1er mars, et l'autre par le bureau du procureur général de l'État, clôturée le 22 décembre, et dont il a lu les conclusions aux eurodéputés.

Le ministre a, par ailleurs, demandé aux eurodéputés une «plus grande implication» dans la politique migratoire pour apporter «une réponse véritablement européenne à un défi complexe et multiforme, qui appartient à tous, pas seulement aux pays du sud». «Je demande qu'ensemble, nous puissions apporter une réponse aux milliers d'êtres humains qui se tournent vers notre Union en quête d'un avenir digne. Nous parlons d'êtres humains, dont les rêves ne méritent pas de mourir dans des discours creux», a souligné Grande-Marlaska.

Le responsable a également défendu «les effets positifs» de la migration légale contre une immigration «irrégulière, incontrôlée et précaire», qui, selon lui, est synonyme «des pires crimes qui puissent être commis contre les droits des personnes, la traite des êtres humains».