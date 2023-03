Royaume-Uni : Le West End de Londres s’illumine pour accueillir le ramadan

Pour la première fois, le West End de Londres a été illuminé de 30 000 éclairages pour célébrer le passage au mois de ramadan. Le Coventry Street, qui relie Leicester Square à Piccadilly, affiche également un message illuminé en souhaitant bon ramadan aux passants et aux riverains. Les lumières ont été allumées par le maire de Londres, Sadiq Khan, «qui est l’un des 1,3 million de musulmans de Londres» célébrant le moins béni, écrit la BBC.

L’installation des lumières a été mise en place par Aisha Desai, qui s’est inspirée des éclairages utilisés à l’occasion de Noël dabs le cadre du projet «Ramadan Lights», sur lequel elle a travaillé pendant trois ans. «Je me souviens d’être allée voir les lumières de Noël avec ma sœur quand, j’étais enfant, et j’ai aussi eu l’occasion de vivre au Moyen-Orient. Je voulais apporter cette joie et cette magie à Londres, la ville d’où je viens», a-t-elle déclaré, citée par le média britannique.

«C’est un mois tellement important pour les musulmans. Je voulais également sensibiliser nos voisins au fait que c’est un mois très important pour nous ; c’est mon mois préféré de l’année et je suis simplement reconnaissante que nous soyons ici aujourd’hui», a ajouté Aisha Desai, soulignant avoir reçu des retours très positifs.

Ailleurs à Londres, un ftour ouvert aura lieu au Victoria and Albert Museum dans le sud de Kensington, au moment de la rupture du jeûne. Sur les lieux, une mosquée éphémère a été érigée à l’occasion du ramadan et un pavillon a été aménagé, pour les musulmans et les non-musulmans.

Le club de football de Chelsea organisera également un ftour ouvert sur le côté du terrain de Stamford Bridge, ce qui sera une première pour le club et pour un stade de Premier League. Le stade de Wembley fera de même, plus tard dans le mois.

Dans le cadre de Ramadan Lights, l’objectif sera de faire des installations lumineuses au cœur de toutes les grandes villes du monde d’ici 2030, avec l’ambition d’avoir «des lumières du Ramadan à New York, Paris et Milan ainsi qu’à Londres».