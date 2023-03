Mondiaux de boxe : Khadija El Mardi et Yasmine Moutaqui en demi-finales

Les pugilistes marocaines Khadija El Mardi (+81 kg) et Yasmine Moutaqui (- 48 kg) se sont qualifiées, mercredi soir, pour les demi-finales des Championnats du monde de boxe féminine, qui se tiennent à New Delhi du 15 au 26 mars. La vice-championne du monde, Khadija El Mardi, a dominé la Chinoise Zheng Lu en 2/1. Le premier round de combat a été à l'avantage de Zheng, avant que la Marocaine ne se montre ultra-offensive lors des 2e et 3e rounds face à une adversaire qui n'a pas pu résister devant les coups tantôt directs tantôt uppercuts d'El Mardi.

Il en est de même pour Yasmine Moutaqui qui a pris le dessus sur la Bulgare Asenova Sevda Yuliyanova, sur laquelle elle a su maintenir un grand pressing tout au long de la partie. En demi-finales, Moutaqui croisera le fer avec l'Ouzbèke Fozilova Farzona, alors que El Mardi, médaillée d'argent lors des Championnats du monde de 2022, affrontera la Russe Pyatak Diana.

«Je suis tellement heureuse de cette qualification. Désormais je vais tout donner sur le ring. Je vise le Graal et j'ai envie de remporter la médaille d’or pour le bonheur de tous les Marocains et Marocaines», a confié Khadija El Mardi dans une déclaration à la MAP.