Maroc : L’appel des 100 pour mettre fin à la normalisation [Tribune]

Liste des 100 premiers signataires

- Khalid AAKKI, Citoyen

- Rabea ABABOU, Citoyenne

- Samia ABBAD EL ANDALOUSSI, Pharmacienne et militante politique

- Fouad ABDELMOUMNI, Citoyen

- Latifa ABOUSAID, Citoyenne

- Moha AIT ASSOU, Médecin

- Azedine AKESBI, Économiste

- Najib AKESBI, Économiste

- Aziz ALAMI, Retraité

- Tayeb Adlouni ALAMI, Avocat

- Abdelhamid AMINE, Militant syndical

- Ali ANOUZLA, Journaliste

- Rita AOUFOUSSI, Citoyenne

- Sion ASSIDON, Citoyen

- Abdeslam BAHI, Avocat

- Anis BALAFREJ, Militant pour la Palestine

- Maissa BATEH SELHAMI, Militante,

- Hassan BENABDELJALIL, Militant de l’AMDH

- Bachir BENBARKA, Militant associatif

- Siham BENCHEKROUN, Médecin et écrivaine

- Naima BENDRISS, Citoyenne

- Rachid BENJELLOUN, Médecin militant de la société civile

- Sabah BENJELLOUN, Défenseure de la Palestine

- Younès BENKIRANE, Citoyen du monde

- Farida BENLYAZID, Cinéaste

-Abdelmoughit BENMESSAOUD TREDANO, Professeur universitaire

- Amar BENNAMAR, Médecin, militant droits humains

- Mohammed BENNIS, Poète

- Yasmina BENNIS, Militante associative

- Aït Idder Mohammed BENSAÏD, résistant et militant politique de gauche

- Mohamed BENTAHAR, Militant associative

- Abdou BERRADA, Journaliste

- Yassine BERRADA, Enseignant

- Mostafa BOUAZIZ, Historien

- Abdelouahed BOULHOUAT, Expert en gestion et en développement et des sociétés des secteurs public et privé

- Ali BOUTOUALA, Militant des droits humains et acteur politique

- Souad BRAHMA, Avocate, militante des droits humains

- Jamila BURET, Ingénieur et professeure universitaire

- Abdelhakim CHAFII, Professeur universitaire et acteur associatif

- Maria CHARAF, Experte Égalité et Parité

- Saïda CHERIF, Journaliste

- Jamal ELASRI, Militant syndical et militant des droits humains

- Abdellah EL HARIF, Vice-Secretaire Général Parti La Voie Démocratique Ouvrière

- Abderrazzak EL IDRISSI, Syndicaliste

- Mohamed EL WAFI, Militant politique

- Abdellatif ELYOUSFI, Acteur politique et associatif

- Abdelfettah EZZINE, Activiste civil et enseignant-chercheur

- Fatiha FADIL, Militante Association France Palestine, Solidarité

- Souad FILA, Écrivaine (Belgique)

- Mohammed GHAFRI, Coordinateur du réseau démocratique marocain pour la solidarité avec les peuples

- Aziz GHALI, Pharmacien, Président de l’AMDH

- Ghislaine GHALLAB, Médecin

- Itaf GHALLAB, Militante pour la Palestine

- Malik GHALLAB, Directeur de recherche

- Yasmine GHALLAB, Militante pour la Palestine

- Ahmed HABCHI, Acteur associatif

- Fatima IFRIQUI, Journaliste

- Abdallah HAMMOUDI, professeur

- Aboubakr JAMAÏ, Enseignant

- Abderrahim JAMAÏ, Avocat, ancien bâtonnier

- Latifa JBABDI, militante des droits des femmes et des droits civils

- Tarik KABBAJ, Militant

- Amina KHALID, Militante Associative

- Zohra KOBIA, Consultante indépendante, militante des droits humains

- Abdellatif LAABI, Écrivain

- Chafik LAABI, Citoyen

- Aziz LOUDIY, Militant

- Bahija LYOUBI, Productrice cinéma

- Jaouad MDIDECH, Militant des droits humains

- Rachid MDIDECH, Citoyen

- Amina MELIANI, Femme au foyer

- Mustapha MESDAD, Militant politique de gauche

- Mohamed MESSAOUDI, Avocat

- Aziz MKICHRI, Militant des droits humains, BRUXELLES

- Khouloud MOKHTARI, Citoyenne

- Mustapha MOATASSIM, membre du groupe national d'action pour la Palestine

- Nabila MOUNIB, Professeur d’université militante de gauche et militante pour une Palestine libre

- Mohamed MESSAOUDI, Avocat

- Abdelaziz NOUAYDI, Avocat, Secrétaire Général de Transparency Maroc

- Rahman NOUDA, écrivain

- Khadija RYADI, Défenseure des droits humains, lauréate du prix de l'ONU des droits de l'Homme

- Fouad SALAHDINE, Militant des droits humains

- Mohammed SAMMOUNI, Journaliste et chercheur en sociologie politique

- Mohammed SEMHARI, militant politique des droits humains

- Mohamed SERIFI, Citoyen

- Ahmed SLIMANI, Responsable du Centre Mohammed BENSAÏD

- Khalid SOUHNOUN, Militant des droits humains

- Amina TAHANI, Citoyenne

- Najia TAIB, Enseignante

- Leïla TAZI, Médecin

- Saïd TBEL, Défenseur des droits humains

- Mostafa TEMSAMANI, Militant associatif

- Belaid TEWFIKI, Poète, ancien prisonnier politique

- Abderrahim TOURANI, Écrivain et journaliste

- Fatima Zahrae TOUZANI, Citoyenne

- Khadija YEMLAHI, militante des droits des femmes et des droits civils

- Abdelbaki YOUSFI, Chef d’entreprise et militant des droits humains

- Jaafar ZEGHARI, Ingénieur

- Ghita ZINE, Journaliste

- Abderrahim ZRYOUIL, Militant de gauche