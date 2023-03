Tebboune : «La Tunisie est visée par un complot, suite à l’accueil du chef du Polisario»

La chaîne Al Jazeera a diffusé, mercredi soir, l’intégralité de l’interview du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Sur la situation en Tunisie, le chef d’Etat a livré un diagnostic particulier. Il a réduit la crise dans laquelle est englué ce pays maghrébin, depuis le 25 juillet 2021, à l’accueil qu’a réservé le président Kaïs Saïed au chef du Polisario, lors du sommet Afrique-Japon d’août 2022.

«Les choses se sont compliquées davantage après l’accueil réservé par la Tunisie au président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali. Depuis, la Tunisie est visée par un complot. L'Algérie se tient à ses côtés. Nous n’abandonnerons jamais la Tunisie, n’en déplaise à certaines parties», a-t-il souligné.

Tebboune, qui se fait toujours l’avocat de son homologue tunisien, a affirmé que «Kaïs Saïed est le symbole que le peuple a élu. Il n’est pas un président imposé ou installé suite à un coup d’Etat». Et d’ajouter que «l’Algérie ne s’immisce pas dans les affaires internes de la Tunisie».

L’Algérie avait accordé, fin novembre, à la Tunisie un don de 100 millions de dollars et un prêt de 200 M$, pour un taux d’intérêt annuel fixe de 1%, remboursable sur 15 ans, dont 5 ans de grâce. Une générosité actée seulement trois mois après l’accueil de Saïed au chef du Polisario.

Une récompense qui n’est pas sans rappeler les circonstances du prêt de 300 millions de dollars consenti par l’Algérie en décembre 2011 au profit de la Tunisie. Une annonce faite quelques semaines après l'abstention de Tunis au Conseil de sécurité de l’ONU, le 29 octobre 2021, à l'occasion de l’adoption de la résolution 2602 prorogeant d'une année supplémentaire le mandat de la MINURSO au Sahara.

Au lendemain du coup de force de Kaïs Saïed, du 25 juillet 2021, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita avait remis au président tunisien un message du roi Mohammed VI. «Lors de cette rencontre, les liens fraternels forts entre les dirigeants des deux pays ont été réaffirmés, et la détermination commune entre les deux pays a été renouvelée de continuer à travailler ensemble pour consolider les relations de coopération bilatérale et réaliser les aspirations communes des deux peuples frères vers une plus grande solidarité», avait indiqué la présidence tunisienne, dans un communiqué.