Maroc : Le gouvernement rassure sur le retour à la stabilité des prix des denrées

La ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, confirmé que les prix des denrées alimentaires de base «reviendront à la stabilité dans les prochains jours», avec le début du mois de Ramadan. En marge de la réunion de la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants pour étudier les réponses à la hausse des prix, la ministre a déclaré que les prix de certaines denrées avaient augmenté, ces dernières, dans un contexte global de flambée, mais qu’ils «redeviendront à la portée de tous», grâce à l’augmentation attendue du rythme de production dans les prochains jours.

Par ailleurs, la ministre a rassuré que «les produits de base sont disponibles sur tous les marchés, avec une baisse ou une stabilité de nombre d’entre eux par rapport à l’année dernière». Elle a déclaré que le gouvernement continuait de «prendre des mesures pour contrer les prix élevés de certains produits de base».

Cette réunion intervient peu après celle tenue par le comité interministériel pour la vigilance et le suivi de l’approvisionnement et des prix des marchés s’est tenue récemment au siège du ministère de l’Intérieur. Il en ressort que l’approvisionnement actuel des marchés nationaux en divers consommables se caractérise par l’abondance et la diversité, en particulier pour les denrées très demandées durant le mois du ramadan.