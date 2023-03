Maroc : Aziz Akhannouch reçoit la reine Maxima des Pays-Bas

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et la reine Maxima

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, ce mercredi 22 mars à Rabat, la reine Maxima, en visite au Maroc en tant que mandataire spéciale du secrétaire général de l’ONU pour la finance inclusive et le développement. Les entretiens se sont tenus en présence de Ghita Mezzour, ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la réforme administrative. Cette visite entre dans le cadre du soutien aux progrès de la finance inclusive.

Les entretiens ont porté sur les moyens de développement de l’inclusion financière au Maroc, surtout pour les femmes, la population rurale et les petits commerçants, à travers les prestations de mobile money, les technologies financières et la finance verte et inclusive, a indiqué un communiqué.

Dans ce sens, Aziz Akhannouch a souligné que le gouvernement marocain avait réalisé des avancées en matière de finance inclusive, tout en poursuivant son action en vue de développer l’accès aux différentes prestations de mobile money. Il a, par ailleurs, rappelé les réalisations à mettre en œuvre en matière de finance inclusive, en relation avec le chantier de la protection sociale, en harmonie avec les orientations du roi Mohammed VI.