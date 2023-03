Espagne : La Rif Tribes Foundation lance une campagne pour aider les mères marocaines

L'ONG espagnole Rif Tribes Foundation lance une campagne pendant d'aide aux mamans marocaines en situation de vulnérabilité au Maroc, durant le mois du ramadan. L'organisation caritative basée à Barcelone se consacre à la création d'un avenir meilleur pour la jeunesse marocaine, tout en faisant la promotion de la culture et l'art traditionnels amazighs. Depuis sa création en 2022, la Fondation a bénéficié à plus de 200 familles et plus de 1 540 personnes des tribus Ibuqquyen et Ayt Waryaɣar, à travers le programme d'aide alimentaire. Elle est actuellement sur le lancement d'un programme de maternité, pour lutter contre la mortalité infantile.

La Rif Tribes Foundation a travaillé avec des marques de mode de luxe telles que Casablanca Paris, Maison Sara Chraibi, avec le soutien de personnalités telles que ElGrandeToto, Rabi Skalli, Karima Gouit, Charaf Tajer, Ouidad Elma et d'importantes autorités telles que Farid Chourak, gouverneur d'Al Hoceima et conseiller du roi Mohammed VI, et de l'Institut espagnol Melchor de Jovellanos de Al Hoceima, indique un communiqué.

La campagne ramadan de la Rif Tribes Foundation se concentrera sur le programme de maternité, qui vise à lutter contre la mortalité infantile et la dépression post-partum dans les zones rurales, en fournissant une boîte surdimensionnée contenant tout ce dont une nouvelle mère a besoin pour prendre soin de bébé. Ce programme s'inspire des «boîtes à bébés» des gouvernements écossais et finlandais, ajoute l'ONG.