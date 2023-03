﻿Benslimane : Arrestation pour vol de câbles en cuivre utilisés dans le réseau des télécommunications

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire au district régional de la Sûreté à Benslimane ont interpellé, mardi, deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de vol de câbles en cuivre, utilisés dans le réseau des télécommunications, a indiqué une source sécuritaire.

Les mis en cause sont âgés de 29 et de 35 ans, interpellés en flagrant délit dans la même ville. Les perquisitions ont permis la saisie d’une quantité importante de câbles en cuivre, d’un véhicule léger et d’équipements et matériels utilisés dans ces actes criminels.

Les suspects ont été placés en garde à vue pour les suites de l’enquête.