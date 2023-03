﻿Al Hoceïma : Arrestation de 29 personnes et mise en échec d’une tentative d’immigration

Les éléments de la Sûreté régionale d’Al Hoceïma ont mis en échec, mardi, une tentative d’immigration irrégulière et interpellé 29 candidats, dont une fille et six mineurs, a indiqué une source sécuritaire.

Cette opération a été menée en coordination avec les services de la Gendarmerie royale au niveau du littoral d’Al Hoceïma, ajoute la même source. Les mis en cause ont été interpellés en flagrant délit d’exécution d’une opération d’immigration par voie maritime. Une embarcation artisanale qui aurait été utilisée à cet effet a été aussi saisie.

Les prévenus ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet. Les investigations se poursuivent pour l’interpellation d’éventuelles personnes impliquées.