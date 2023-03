Tebboune se montre ferme avec le Maroc et l’Espagne et très conciliant avec la France

Le président algérien a accordé une nouvelle interview à la chaîne Al Ajazeera, diffusée mardi soir. C’est le deuxième passage d’Abdelmadjid Tebboune sur le média qatari, après celui du 8 juillet 2022. Dans les deux entretiens, Al Jazeera a tenu à désigner des journalistes algériens, Abdelklader Ayadh et Khadidja Bengeunna, pour poser des questions au président algérien.

Sur la crise ouverte avec le Maroc, Abdelmadjid Tebboune n'a pas dérogé à la règle. Il a réitéré que les relations avec Rabat ont atteint «un point de non-retour et notre position est une réaction. Il est regrettable que cette relation entre l’Algérie et le Maroc atteigne ce niveau entre deux pays voisins», a-t-il déploré.

Pour rappel, l’Algérie avait justifié la rupture de ses relations diplomatiques avec le royaume, annoncée le 24 août 2021 par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, par la «poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc à l’égard de l’Algérie». Le 22 septembre de la même année, l’Algérie décrétait la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains et à tous ceux immatriculés dans le royaume.

Très conciliant avec la France

Le président algérien s’est montré également très ferme avec l’Espagne, condamnant le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Cet appui «émane du gouvernement de Pedro Sanchez de façon unilatérale. L’Espagne a pris parti dans le dossier sahraoui par des comportements secrets qui ne l’exemptent pas de sa responsabilité». L’exécutif Sanchez a «oublié que l’Espagne demeure encore la puissance administrante du Sahara occidental», a-t-il précisé sans étayer ses propos.

Pour rappel, le 24 février dans une interview accordée à des médias algériens, Tebboune avait assuré que l'Espagne, en appuyant la position marocaine sur le Sahara, «a commis un acte inamical» à l’égard de l’Algérie et non à l’endroit du Front Polisario.

Force est de constater que cette fermeté affichée à l’égard du Maroc et l’Espagne s'efface lorsqu’il s'agit des liens avec la France. Sur Al Jazeera, le président Tebboune s’est montré très conciliant avec l’ancienne puissance coloniale malgré les tensions récentes. Il a même annoncé le «retour imminent de l’ambassadeur algérien à Paris».

Pour mémoire, le 8 février dernier, le président algérien avait pris la décision de rappeler pour consultations l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, en signe de protestation contre l’exfiltration par des agents français de l’opposante Amira Bouraoui du territoire algérien. Par cette annonce de Tebboune sur Al Jazeera, cette page de crise dans les relations entre Alger et Paris semble donc sur le point d’être tournée. Quant au Maroc et l'Espagne le tunnel est encore long.