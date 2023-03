Ramadan 2023 : Début jeudi en France, en Espagne, en Belgique et en Arabie Saoudite

La Commission islamique d'Espagne (CIE) a annoncé, ce mardi, que le jeudi 23 mars 2023 correspondra au premier jour du mois de Ramadan en 1444. Dans un communiqué, la CIE a expliqué l’annonce par la non-observation du croissant lunaire annonçant le début du mois béni. «La Commission islamique d'Espagne saisit cette occasion pour féliciter les musulmans d'Espagne et du monde entier à l'occasion de l'arrivée du mois sacré», a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la soirée, la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris, réunie mardi, a indiqué que le mois de Ramadan débutera jeudi en France. Dans un communiqué, la même source a expliqué que cette décision intervient «après la consultation des calculs scientifiques, des données astronomiques universelles et les observations de la lune». La Grande Mosquée de Paris a ainsi souhaité ses meilleurs vœux aux musulmans de France et les encourage à «faire de ce mois de jeûne un mois de piété, de générosité et d'unité avec tous nos concitoyens français».

La Grande Mosquée de Paris annonce que le début du mois béni de #Ramadan 2023-1444/H en France sera le JEUDI 23 MARS 2023 Inch'Allah : pic.twitter.com/j9z26bQaaw — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 21, 2023

Le Conseil des théologiens de l’Exécutif des musulmans de Belgique a également annoncé que le jeûne du mois de Ramadan débutera cette année le jeudi 23 mars 2023. «L’EMB adresse ses meilleurs vœux à toute la population musulmane de Belgique et souhaite que ce mois béni s’inscrive dans la sagesse, la patience et, surtout, la solidarité envers les personnes en détresse suite aux catastrophes naturelles et humaines qui se sont succédées ces derniers mois. L’EMB invite les citoyen·ne·s de confession musulmane à profiter de ce mois pour multiplier les prières envers les personnes malades et vulnérables, les défunts et toutes les familles endeuillées par la perte d’un ou plusieurs proches», indique-t-il dans un communiqué.

Les Musulmans du Royaume-Uni jeûneront aussi jeudi, selon l’annonce du Conseil de la coordination des mosquées. «Nous félicitons tous les musulmans du monde et souhaitons profiter de cette occasion pour souhaiter à tous un Ramadan paisible et béni. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos bonnes actions inshaalah», indique le Conseil.

Le jeûne du mois sacré débute aussi, jeudi, en Amérique du Nord. Suivi aux États et au Canada, le Conseil du Fiqh d'Amérique du Nord reconnaît, en effet, le calcul astronomique comme une méthode acceptable pour déterminer le début des mois lunaires, y compris les mois de Ramadan et de Shawwal.

Les Musulmans jeûneront jeudi dans plusieurs pays arabes

En Egypte, Dar Al-Ifta, la principale autorité responsable de l'émission des décisions religieuses, a elle aussi annoncé que le mois sacré commencera le jeudi. «Peu après le coucher du soleil aujourd'hui, Dar Al-Ifta a annoncé que mercredi serait le dernier jour du mois de Chaabn, le croissant lunaire après la prière du Maghreb n'ayant pas été observé», a expliqué l'instance dans un communiqué.

L'Arabie saoudite a annoncé que le croissant lunaire, annonçant le début du mois de Ramadan, n’a pas été observé mardi soir. De ce fait, le mois de Chaaban aura compléter 30 jours et le mois sacré de Ramadan débutera jeudi, indique la Cour suprême du pays. L’instance avait auparavant appelé tous les musulmans du royaume à observer le croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan, selon l'agence de presse saoudienne officielle.

#عاجل#الديوان_الملكي:

المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.#واس pic.twitter.com/a3HRhtEMok — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 21, 2023

Le comité d'observation de la lune aux Emirats arabes unis a aussi annoncé, ce mardi, que le croissant lunaire n’a pas été observé dans le pays et que le mois de Ramadan débutera jeudi.

L'agence koweitienne de presse a indiqué, citant le président du comité d'observation lunaire, le juge Mohammad bin Naji, que le mois sacré commencera également jeudi au Koweït.

Kuwait announces Thursday March 23 first day of Ramadan https://t.co/iaCsAw0aFA#KUNA #KUWAIT — Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) March 21, 2023

Le comité d'observation de la lune au ministère qatari des Habous et des affaires islamiques a également indiqué que le mercredi 22 mars 2023 sera le 30ème jour du mois de Chaaban, tandis que le le mois de Ramadan 1444 commencera jeudi 23 mars, après que le croissant lunaire n’a pas été observé, mardi soir, dans le ciel du pays.

تُعلن لجنة تحري رؤية الهلال بـ #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن غداً الأربعاء( 22 ) مارس 2023م هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ والخميس ( 23 ) مارس 2023م هو الأول من شهر رمضان المبارك 1444هـ#رمضان_في_قطر — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@AwqafM) March 21, 2023

Une partie des musulmans d’Australie commenceront aussi le jeûne à partir du jeudi. Dans ce sens, le Conseil national australien des imams (ANIC) a annoncé, la semaine dernière, qu’après une consultation des imams de Conseil australien de la Fatwa, il a été décidé que le mois béni débute jeudi 23 mars en Australie, alors que les premières prières nocturnes seront organisées mercredi 22 mars, après la prière d’Al Ichaa.

? بيان بداية شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 2023م



فإن يوم الخميس الموافق لـ 23 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 2023م



رمضان مبارك وطاعة مقبولة و كل عام وأنتم بخير



تحميل البيان: https://t.co/JqSIOhYpf7 pic.twitter.com/oYesN0vH89 — Australian National Imams Council (@ImamsCouncil) March 16, 2023

Cependant, une autre partie des musulmans d’Australie doit encore observer le croissant lunaire, mercredi, pour décider de la date du début du jeûne. En effet, dans un communiqué, Moonsighting Australia a précisé que le mercredi 22 mars coïncidera à peine avec le 29 Chaaban. «De ce fait, l’observation du croissant lunaire se déroulera le 22 mars et le mois de Ramadan débutera soit le 23 ou le 24 mars 2023», précise la même source.

A noter que pour d'autres pays, comme le Maroc où le mois de Chaaban a débuté le 22 février, la nuit de doute n'intervient que mercredi 22 mars pour observer le croissant lunaire.