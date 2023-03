Belmadi revient sur son vote pour Bounou et Regragui lors des FIFA Best Football Awards

Le sélectionneur national de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi est revenu, dimanche, sur son vote pour Yassine Bounou et Walid Regragui lors des FIFA Best Football Awards. Cité par les médias algériens, il a ainsi affirmé avoir «privilégié le côté sportif», sans prendre en compte les tensions entre le Maroc et l’Algérie. «J’ai voté Regragui, j’ai voté Bounou, ils ont fait du bon travail, il faut le reconnaître. Ils ont un certain style, c’est peut-être passé ric-rac mais ils l’ont mérité», a-t-il déclaré.

Pour le trophée de meilleur gardien, Belmadi a placé Yassine Bounou en première position, suivi de Martinez et Ederson. Pour le meilleur entraîneur, il a également choisi Walid Regragui en première position, suivi de Scaloni et Ancelotti. «Cette prise de position montre que pour Belmadi, le politique ne doit pas interférer dans le sport, et que les performances et le mérite des athlètes doivent être évalués en toute impartialité», ajoutent les mêmes sources.

Le sélectionneur des Fennecs a également rendu hommage au Maroc qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde. «Ce que l’on peut analyser de cette Coupe du Monde, c’est qu’il y a d’abord des équipes inattendues qui ont fait de vraies belles choses, comme l’Arabie face à l’Argentine, le Maroc qui a fait une très belle coupe avec ce jeu-là. Je sentais que cette Coupe du Monde aurait été une compétition durant laquelle nous aurions performé, et serions allés très loin», a-t-il conclu.

A rappeler que Belmadi avait déjà souhaité «bonne chance à l’équipe nationale du Maroc et à l’équipe nationale de la Tunisie et toutes les équipes africaines» engagées au Mondial 2022 au Qatar, avant le début de la compétition sportive.