Maroc : Lancement de Yakeey, marketplace transactionnelle dédiée aux biens immobiliers

La start-up digitale marocaine Yakeey, imaginée et fondée par Karim Beqqali, a annoncé lundi le lancement de sa marketplace transactionnelle. Celle-ci s’est donné comme mission de simplifier, d’accélérer et de sécuriser radicalement les transactions immobilières de toutes natures par la mise en place d’une solution hybride, indique-t-elle dans un communiqué.

Elle propose ainsi une solution digitale à travers la plateforme, qui se veut «une solution unique et développée sur mesure pour l’ensemble des utilisateurs, particuliers (vendeurs, acheteurs etc.) et professionnels (conseillers immobiliers, promoteurs, etc.)». Il s’agit également d’une solution «humaine», à travers les «conseillers Yakeey, des relais au quotidien, dédiés, sélectionnés et formés, afin d’accompagner leurs clients dans leurs projets, de bout en bout à chaque étape de la transaction immobilière», poursuit la même source.

Yakeey ambitionne ainsi d’être «la clé du changement» et, pour tous ses publics, «un one-stop-shop de l’immobilier capitalisant sur la technologie et la data pour offrir aux usagers une expérience simple, rapide, transparente et fiable à chaque étape de leur parcours, leur assurant ainsi des économies substantielles de temps, d’argent et de stress», détaille-t-on. L’idée a pris naissance lors de la pandémie du Covid-19, période inédite qui a démontré avec force que le digital était une solution aux possibilités infinies pour simplifier les interactions et proposer des solutions qui pouvaient radicalement améliorer le quotidien des citoyens, rappelle le communiqué.

La start-up vise ainsi à «être un espace d’intermédiation efficace et fluide connectant l’ensemble des acteurs en toute sécurité, pour offrir une transparence totale. Qu’il s’agisse de vente, d’achat ou de location, de neuf ou d’ancien, Yakeey se positionne comme le tiers de confiance de tous les intervenants du processus de la transaction immobilière», conclut-on.