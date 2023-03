Le rôle du Maroc au niveau régional salué par ﻿le président du Conseil national d'Autriche

Le président du Conseil national de la République d’Autriche s’est félicité, lundi à Rabat, du rôle stratégique important que joue le Maroc au niveau régional, soulignant le soutien de son pays à la politique de préservation de la stabilité et de la paix adoptée par le Royaume. Dans une déclaration à la presse en marge de la signature d’un mémorandum d’entente visant le renforcement de la coopération et le développement des relations entre les instituions législatives des deux pays, Wolfgang Sobotka a mis en avant les perspectives prometteuses de coopération entre le Maroc et l’Autriche dans les domaines économique, politique, sécuritaire, de la migration et des énergies renouvelables. Il a exprimé le souhait de voir le volume des échanges commerciaux et des investissements directs entre les deux pays se renforcer davantage.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a mis l’accent sur l’importance de ce mémorandum d’entente dans le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale au niveau international. Il a, par ailleurs, mis en relief les relations de coopération distinguées unissant le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, saluant, à cet égard, la position de Vienne en faveur du plan d’autonomie des provinces du sud, «exprimée clairement lors la dernière visite du Chancelier autrichien au Royaume».

Ce mémorandum d’entente, qui commémore le 240ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Autriche, prévoit le renforcement des liens sur la base des principes d'égalité et de réciprocité dans l'intérêt commun des deux pays, outre le développement des relations au niveau politique et administratif. En vertu du mémorandum, les deux parties œuvreront à l’intensification de la coopération parlementaire, dont l’échange des informations et les consultations autour des questions d’intérêt commun sur le plan bilatéral et au niveau des organisations parlementaires internationales.