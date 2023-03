Maroc - Etats-Unis : Entretien entre Blinken et Bourita à Washington

Nasser Bourita et Antony Blinken / Archive - DR

Le ministre marocain des Affaires étrangères effectue une visite de travail aux Etats-Unis. Ce lundi 20 mars, au siège du Département d’Etat, Nasser Bourita s'est réuni avec son homologue américain. Dans une allocution avant le début des entretiens entre les deux parties, Antony Blinken s’est félicité du «partenariat de longue date, historique et inébranlable» entre le royaume et les Etats-Unis.

«Le Maroc est une force si importante pour la stabilité, la paix, le progrès et la modération», a-t-il souligné. «Nous travaillons ensemble dans plusieurs domaines différents. Nous avons nos prochains exercices de l' "African lion" que vous organiserez. Mais je voudrais également souligner le leadership dont le Maroc a fait preuve en travaillant sur la normalisation avec Israël et dans des domaines d'une importance capitale pour le monde, notamment le changement climatique et les énergies renouvelables, où le Maroc est un véritable leader», a précisé le chef de la diplomatie des Etats-Unis.

Nasser Bourita a affirmé, dans une brève intervention, que le «partenariat» entre Rabat et Washington «n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Sa Majesté le Roi Mohammed VI apprécie ce partenariat basé sur nos engagements communs pour la paix, la stabilité et la prospérité».

Cette réunion intervient une année après la tenue, le 8 mars 2022 à Rabat, d'une session du Dialogue stratégique, coprésidée par la n°2 de la diplomatie américaine, Wendy Sherman, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Pour rappel, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avait effectué, les 28 et 29 mars 2022, une visite de travail au Maroc. De son côté, Bourita s’était rendu, le 22 novembre 2021 aux Etats-Unis. Les deux ministres se sont entretenus par téléphone le 31 janvier dernier.