Mondial 2030 : Les pro-Polisario en Espagne, mobilisés contre la candidature du Maroc

Après le Portugal, c’est au tour des partisans du Polisario en Espagne de demander le rejet de l’intégration du Maroc à la candidature ibérique pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Une demande que le «mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui» a exprimée dans une lettre, adressée au président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales.

«Nous sommes convaincus que les conditions adéquates n'existent pas pour accepter l'inclusion du Maroc dans une candidature conduite par l'Espagne et le Portugal, car le Maroc ne respecte pas les droits de l'Homme ni sur son territoire ni sur celui qu'il occupe au Sahara occidental», estiment les auteurs de la missive. «Nous appelons la Fédération royale espagnole de football à reconsidérer cette proposition, faute de quoi la Coupe du monde sera une occasion privilégiée pour dissimuler les violations des droits de l'Homme commises par le régime marocain», ajoutent-ils. Et de conclure par exiger de Luis Rubiales «une réunion dans les plus brefs délais» pour lui expliquer les «arguments» qu’ils ont formulés dans leur lettre.

La semaine dernière, une ONG portugaise également proche du Polisario a, dans une lettre adressée au président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, condamné l’intégration du royaume au dossier hispano-portugais pour l’organisation du Mondial 2030.