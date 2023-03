La RAM annule plusieurs vols reliant le Maroc à la France cette semaine

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, samedi, l'annulation de certains vols programmés cette semaine en provenance et à destination de la France. «En raison du Préavis de grève de la fonction publique, relayé par les syndicats de la DGAC Française, nous sommes contraints de procéder à l'annulation de quelques vols le 20, 21, 22 et 23 mars, en provenance et à destination de France», indique la compagnie aérienne sur son compte Twitter.

Le transporteur aérien a ajouté qu’il offre «plusieurs solutions» aux passagers concernés par ces annulations, consultables sur son site.

En raison du préavis de grève de la fonction publique en France, la RAM a déjà annulé des vols prévus début mars, mi-février et fin janvier dernier. A rappeler que la France connait, depuis plusieurs mois, une vague de mobilisation contre la réforme des retraites.