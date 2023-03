Maroc : Reproduction du vautour fauve pour la première fois depuis 40 ans

Dans l’aire protégée de Jbel Moussa, au nord du Maroc, une petite colonie de vautour fauve (gyps fulvus) a trouvé refuge, composée de deux couples adultes et de plusieurs oiseaux subadultes. Ce groupe reprendra son cycle de reproduction, pour la première fois depuis 40 ans dans l’espace naturel du Maroc. Les derniers individus reproducteurs de vautour fauve ont été observés dans cette zone durant les années 1980. «La persécution directe, le braconnage et l’utilisation de poison ont conduit à l'extinction de l’espèce dans le pays», indique l’Association marocaine pour la protection des oiseaux et de la vie sauvage (AMPOVIS).

Il s’agirait de «l’une des rares colonies de reproduction de l’espèce en Afrique du Nord, où elle est classée vulnérable et en voie d’extinction selon la liste rouge de l’UICN des rapaces nicheurs de la région», souligne un communiqué parvenu à Yabiladi. Les experts de l’AMPOVIS basée à M’diq, en coordination avec l’Agence nationale des eaux et forêts (DREF-Rif) ainsi que le Département des parcs et réserves naturelles affirment suivre cet évènement «avec beaucoup d’intérêt depuis la fin du mois de janvier 2023 où l’installation du premier couple adulte de vautour fauve sur une paroi rocheuse de Jbel Moussa a été observée et confirmée». Deux semaines plus tard, «l’installation du deuxième couple a été constatée sur le même territoire, suivie par la construction de nid et la ponte d’un œuf». «Cette petite colonie peut s’étendre à 4 ou 5 couples au cours de ce mois» de mars, ajoutent les spécialistes.

Expert de la Junta de Andalucía et de l’UICN, José Rafael Garrido estime que cet événement «peut être lié à la tendance démographique positive du Vautour fauve en Espagne, dont la population reproductrice se situe entre 31 000 et 37 000 couples parmi les 95 000 à 122 000 individus, soit 90% de la population européenne en 2019». La proximité du nouveau territoire par rapport aux colonies du Campo de Gibraltar (entre 28 km et 39 km) a favorisé cette installation, souligne pour sa part Rachid El Khamlichi, président de l’AMPOVIS, qui évoque «un corridor naturel pour les vautours adultes entre le Maroc et l’Espagne et entre l’Europe et l’Afrique».

Le vautour fauve est un oiseau charognard qui se nourrit d’animaux morts. De ce fait, son rôle est essentiel dans le maintien et le bon fonctionnement des écosystèmes. En tant qu’oiseau nettoyeur, il contribue à limiter la propagation des maladies en débarrassant son milieu naturel des corps en décomposition.