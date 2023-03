Anvers : La communauté marocaine endeuillée par la disparition de Viera Sagers alias Milouda

La communauté marocaine, établie à Anvers, a organisé dimanche des funérailles islamiques à Viera Maria Sagers. Décédée samedi à l'âge de 93 ans, cette femme était connue pour son aide et à son engagement social au sein de la communauté marocaine.

Surnommée Milouda, elle était «une véritable légende à Borgerhout», rapporte la presse belge. Elle tenait un magasin de disques sur la Turnhoutsebaan de Borgerhout, «Melodia», en face de De Roma. Outre la vente de disques, sa porte était également grande ouverte aux travailleurs marocains invités qui venaient dans le pays lorsque les grandes entreprises étaient désespérément à la recherche de nouveaux travailleurs. Milouda les aidait dans leurs démarches administratives, leur fournissait de la musique marocaine et gardait même leurs biens précieux.

«Avec Simonne Verstraten, Hedwig Van der Velden et Mark Van Mol, entre autres, elle a aidé tant de gens», a expliqué Fatima Bali, une habitante du quartier qui est née et a grandi à Borgerhout et qui a été l'une des premières représentantes de la communauté marocaine en tant qu'élue. «C'était une femme adorable. Chaque fois que je la rencontrais, nous bavardions. Elle a fait énormément pour la communauté marocaine», ajoute-t-elle.

«Le patron de la laiterie Schellens m'avait demandé de l'aider à remplir des papiers. Avec les Marocains et comme vous le savez, le bouche-à-oreille est la meilleure publicité. Avant même que je m'en rende compte, beaucoup d'entre eux venaient ici. C'est ainsi que j'ai lancé un service social à mon compte, avec le soutien de ma famille», avait confié Milouda dans un documentaire sur la migration marocaine en Belgique, réalisé en 2014 par Mohammed Ihkan. «Mon vrai nom est Viera. Mais au début, les Marocains ont vu le nom 'Melodia' sur ma boutique. Il y a une chanson très connue dans la musique du Rif, Milouda. C'est ainsi que les gens ont commencé à m'appeler Milouda», avait-elle expliqué.

La presse belge précise que la communauté marocaine est «très affectée par la disparition de Milouda». Dimanche, la communauté lui a organisé des funérailles islamiques avec des prières de mort à la mosquée El Fath et Nassr à Kiel, à Anvers.