Düsseldorf : Inauguration de la première plaque de rue écrite en arabe

La ville de Düsseldorf, à l'ouest de l'Allemagne, a installé pour la première fois une plaque de rue écrite en langue arabe, dans le quartier d’Oberbilk. Selon la presse allemande, de nombreuses personnes d'origine marocaine et maghrébine vivent dans ce quartier depuis plusieurs générations.

La plaque de rue arabe est destinée à «renforcer la diversité du quartier et son lien avec cette communauté». Il s’agit d’un «signe supplémentaire de représentation et de cohésion», a fait savoir Samy Charchira (Verts), conseiller municipal d'Oberbilk et porte-parole du groupe parlementaire pour l'intégration. «Les personnes qui y vivent ont contribué à construire notre pays. Pour cela, ils méritent le respect, la considération et aussi la représentation. Je suis heureux que le conseil de quartier ait donné un signal en ce sens avec les deux plaques supplémentaires», a commenté pour sa part le maire du quartier, Dietmar Wolf, à propos de la nouvelle plaque de rue.

En effet, une plaque de rue japonaise existe déjà depuis environ un an dans la Immermannstraße à Düsseldorf. La plaque de rue en arabe n'est donc pas la première en langue étrangère. Huit autres plaques bilingues devraient suivre, selon une décision de la ville.

La mesure ne fait toutefois pas l’unanimité. L'association «Flüchtlinge sind in Düsseldorf willkommen» (les réfugiés sont les bienvenus à Düsseldorf) a dû faire face à des commentaires racistes sur les réseaux sociaux suite à un post avec une photo de la nouvelle plaque de rue. La présidente de l'association, Hildegard Düsing-Krems, a confié à la WDR que l'association avait dû désactiver la fonction de commentaire sous le post pour bloquer les commentaires haineux.