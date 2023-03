Koweït : Mustapha Rajouan primé lors du 18ème Prix Al-Babtain de la créativité poétique

Le critique marocain Mustapha Rajouan a remporté la 18e édition du Prix Al-Babtain de la créativité poétique, dans la catégorie du meilleur livre de critique poétique pour son livre «Poétique et harmonie du discours : La linguistique du texte et la poétique de Jean Cohen». Le poète Abdulaziz Saud Al-Babtain a annoncé, dimanche, les noms des lauréats des prix de la Fondation culturelle, Abdulaziz Saud Al-Babtain, dans la poésie et sa critique, dans ses six catégories.

Dans la catégorie du meilleur livre de critique poétique, le critique marocain Mustapha Rajouan a remporté le prix conjointement avec le critique égyptien Ahmed Darwish pour son livre «La réception de la poésie». La poète Rawda Al-Hajj du Soudan a gagné le Prix du meilleur recueil de poèmes tandis que le poète Abdullah Amine Abu Chamis de Jordanie s'est emparé du Prix du meilleur poème.

Quant à la catégorie jeunesse, le Prix du meilleur recueil de poèmes est revenu à la poète Alaa Al-Qatrawi de Palestine. Le Prix du meilleur poème pour la jeunesse a été attribué au poète Zaher Habib du Yémen, alors que le prix honorifique de cette édition a été remis au poète Abdelaziz Khoja du Royaume d'Arabie saoudite. L'attribution de ce dernier prix n'est pas soumise à l'arbitrage du jury, mais elle suit un mécanisme spécial supervisé par le président de la Fondation, le poète Abdulaziz Saud Al-Babtain.

Cette édition a connu une participation importante de différents pays du monde arabe. Le nombre des candidatures a atteint plus de 826 dans les différentes catégories du Prix. La Fondation culturelle Abdulaziz Saud Al-Babtain avait lancé la 18e édition du Prix Abdulaziz Saud Al-Babtain pour la créativité poétique pour la période allant du mois d'avril au 30 septembre 2021.