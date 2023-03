﻿Coupe de la CAF : L'AS FAR bat Pyramids et se qualifie aux quarts de finale

L'AS FAR s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire sur le club égyptien de Pyramids par 1 but à 0, dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah, en match de la cinquième journée du groupe C.

Grâce au but d'Ahmed Hammoudane à la 62e, les Militaires occupent la première place de leur groupe avec dix points et s'assurent un des deux tickets pour les quarts, vu que leurs concurrents directs, Pyramids et Future FC, qui comptent 8 unités, s'affronteront lors de la dernière journée.

Dans l'autre match de ce groupe, les Egyptiens de Future FC ont battu à domicile Asko Kara du Togo par 3 buts à 0.

Pour le compte de la sixième et dernière journée, le 2 avril, les Militaires se déplaceront chez Asko Kara, dernier du classement avec 1 point.