Espagne : L’avocat du Maroc fera appel du rejet de la plainte contre Cembrero

Ernesto Díaz Bastién-López, l’avocat de l’Etat marocain en Espagne a annoncé qu’il fera appel de la décision du tribunal de première instance de Madrid de rejeter, jeudi, la plainte au civil de l’Etat marocain contre le journaliste espagnol Ignacio Cembrero, rapporte un média ibérique.

Le royaume a mandaté le pénaliste en août 2021 pour le défendre devant les tribunaux espagnols contre les accusations portées dans divers médias concernant l'utilisation présumée par le Maroc du logiciel espion israélien Pegasus pour infiltrer des téléphones de journalistes, de politiques et d’acteurs associatifs en Espagne, indique la même source. Rabat a décidé ensuite d'engager des poursuites judiciaires «pour la publication et la diffusion répétées sur le territoire espagnol de prétendues nouvelles fausses, malveillantes et insultantes».

Dans cette affaire, Ignacio Cembrero a bénéficié de l’appui d’eurodéputés, de parlementaires espagnols, à l'exception du PSOE, et d’ONG internationales des droits de l’Homme. Pour rappel, la résolution adoptée par le Parlement européen, le 19 janvier, réclamant la libération des journalistes marocains détenus, avait souligné que «de nombreux journalistes, comme Ignacio Cembrero, font l’objet d’une surveillance numérique, sont visés par des manœuvres d’intimidation et subissent un harcèlement judiciaire».