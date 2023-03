Les FAR lorgnent le système israélien de défense anti-aérienne Spyder

Les Forces armées royales (FAR) envisagent de s’équiper du système de défense anti-aérienne israélien Spyder, rapporte Defensa. Développé par le groupe Rafael Advanced Defense Systems, ce dispositif est capable d’assurer la défense des points stratégiques, les forces mobiles et les centres urbains contre toutes les menaces aériennes, y compris les missiles balistiques dans certaines versions du système. Il a aussi la capacité de faire face à des attaques menées par des drones suicides, des missiles de croisière et des bombes planées, ajoute la même source.

Le Sypder se décline en des versions à courte, moyenne et longue portée. Ce système de défense anti-aérienne équipe déjà les armées de 8 pays, dont les Emirats arabes unis, le premier pays arabe à l’avoir commandé, la République tchèque, la Géorgie, le Vietnam, Singapour et les Philippines.

Pour rappel, en janvier, les Forces armées royales avaient reçu le système de défense anti-aérienne et antimissile Barak MX, commandé en février 2022 à la société publique Israel Aerospace Industries (IAI). Le Maroc a investi jusqu'à 500 millions de dollars pour acquérir ce système capable d'abattre n'importe quel avion ou missile ennemi à une distance de 150 kilomètres.