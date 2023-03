Après Dublin, le Marocain Taoufik Allam remporte le Marathon de Rome

L’athlète marocain Taoufik Allam a remporté, dimanche, la 28e édition du Marathon de Rome. Il a ainsi bouclé les 42,195 km en 2h07’43, devant les Kényans Wilfred Kigen (2h08’45) et Rogers Keror (2h10’50), rapporte la presse italienne.

Pour l’Italie, le meilleur classement a été celui de Neka Crippa qui, avec un temps de 2h12’10, a franchi la ligne d’arrivée des Fori Imperiali en sixième position, tandis que Stefano La Rosa et Alessandro Giacobazzi ont terminé la course respectivement en huitième et neuvième position.

Taoufik Allam ajoute cette consécration à celle qu’il a réalisée en octobre dernier, après avoir remporté le Marathon de Dublin en deux heures, 11 minutes et 30 secondes.