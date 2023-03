Banque mondiale : 2,5 MMDH pour appuyer le secteur de l’éducation au Maroc

La Banque mondiale (BM) vient d’approuver un financement additionnel de 250 millions de dollars (environ 2,5 milliards de dirhams) pour le Programme d’appui à l’éducation au Maroc, en plus du programme initial de 500 millions de dollars (environ 5,1 MMDH) approuvé en 2019. Ce financement est destiné à soutenir le gouvernement du Maroc dans la mise en œuvre d’un ambitieux programme de réformes de l’éducation, a indiqué l’institution internationale dans un communiqué vendredi.

Le programme comprend l’expansion de services d’éducation de qualité pour la petite enfance, un soutien en matière de pratiques d’enseignement dans le primaire et le secondaire, un renforcement des capacités de gestion, et de la responsabilisation pour de meilleurs résultats d’apprentissage. Depuis sa création en 2019, le Programme d’appui à l’éducation a contribué à améliorer la qualité de l’éducation pour la petite enfance, à renforcer les capacités du personnel enseignant, ainsi que les capacités de gestion et la gouvernance, en particulier au niveau régional, a relevé la même source, notant que ce financement additionnel vise à atteindre des résultats plus ambitieux pour le secteur, tout en permettant l’accessibilité et la résilience de l’éducation de manière plus complète et plus efficace à l’ère post-COVID‑19.

«Ce financement additionnel soutient l’opérationnalisation du Nouveau modèle de développement (NMD), en particulier la feuille de route stratégique de la réforme de l’Éducation pilotée par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Cette feuille de route utilise une approche tripartite qui inclut les élèves, les enseignants et les écoles pour mettre en œuvre des réformes ayant un impact tangible sur l’environnement d’apprentissage, la gouvernance et, in fine, sur les résultats d’apprentissage», a déclaré Jesko Hentschel, Directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, cité dans le communiqué.

La Banque mondiale a également indiqué que ce financement additionnel permettra d’atteindre des objectifs plus ambitieux quant à l’évaluation des apprentissages, pour de meilleurs résultats. Selon l'institution de Bretton Woods, il introduit également un financement de projets d’investissement (IPF) dans le programme, permettant d’apporter un appui technique au ministère pour mettre en œuvre des réformes clés menant à de meilleurs résultats en matière d’éducation.