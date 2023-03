Oriental : La FMEJ célèbre le 20ème anniversaire du lancement de l'initiative royale

Le rôle des médias dans la promotion des chantiers mis en œuvre par l'initiative royale pour le développement de l'Oriental a été mis en avant lors d'un colloque organisé, vendredi à Oujda, par la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ)-Section de l'Oriental. Les participants à cette rencontre, tenue sous le signe «L'Oriental, la particularité d'une région multidimensionnelle», en célébration des 20 ans du lancement de l'initiative royale pour le développement de la région de l'Oriental, ont souligné l'impact positif du discours royal sur divers domaines dans cette région, notamment les médias, qui ont connu, depuis lors, un grand développement à même de contribuer à l'essor des différents projets de développement régional.

A cette occasion, le Wali de la région de l'Oriental, Mouâad Jamaï a souligné que le discours royal a constitué un tournant décisif dans le processus de développement de la région, pour en faire un pôle de développement prometteur en vue d'attirer les investissements, créer des opportunités d'emplois et améliorer les conditions de vie des populations. Il a passé en revue le bilan des réalisations de cette initiative qui a contribué à créer une dynamique globale au niveau de la région, faisant savoir que les médias sont un partenaire essentiel et jouent un rôle important dans la promotion et la réussite de tous les chantiers de développement.

De son côté, le président de la FMEJ, Noureddine Miftah a souligné, dans une déclaration à la MAP, la nécessité d'intégrer les médias dans le processus du développement, lequel constitue le socle du discours royal à Oujda il y a 20 ans, notant que la FMEJ se penche sur cet aspect au niveau de toutes les régions. «En prenant part à cet événement, la Fédération œuvre pour que l'Oriental puisse se doter d'un média régional fort, capable d'accompagner les efforts de développement de la région», a-t-il affirmé.