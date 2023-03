Après la polémique sur les liens avec Israël, Benkirane définit le cadre de la relation entre le PJD et le roi

Abdelilah Benkirane a pris part, ce samedi 18 mars à Bouznika, à la séance d’ouverture du 8e congrès de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), le bras syndical du PJD. Le secrétaire général du PJD a saisi cette tribune pour revenir sur le communiqué du cabinet royal au sujet des relations entre le Maroc et Israël et surtout pour définir le cadre régissant la relation entre son parti et le roi. «Le référentiel islamique sous-tend notre relation avec Sa Majesté le roi. Ce référentiel est basé sur le conseil et l’obéissance (…) mais l’obéissance pour le bien», a-t-il précisé dans son allocution.

«Toutes les manœuvres pour parasiter notre relation avec Sa Majesté le roi sont vouées à l’échec, parce que Sa Majesté ne va pas abandonner la religion et nous n’allons pas abandonner Sa Majesté. Et comme nous tenons à nos droits constitutionnels, nous tenons aussi à notre loyauté envers Sa Majesté le roi. Nous ne pouvons pas condamner notre Etat, nous sommes avec notre Etat», a souligné Benkirane. Des déclarations applaudies par les participants au conclave de l'UNTM.

Le secrétaire général a estimé que sa formation est victime d’une campagne visant à la discréditer. Benkirane a également défendu le droit du PJD à critiquer les propos du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, sur le conflit israélo-palestinien. «Nous considérons que ces déclarations portent préjudice à notre pays, à notre Etat et à notre roi alors que des Palestiniens sont tués», a-t-il martelé.

Pour rappel, le secrétariat général du PJD a répondu, mercredi, au communiqué du cabinet royal du lundi 13 mars sur les relations entre le Maroc et Israël.