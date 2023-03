Italie : L'ambassadeur du Maroc rencontre les entreprises de Coni

L'ambassadeur du Royaume du Maroc en Italie, Youssef Balla a participé vendredi à une table ronde organisée par Confindustria Cuneo lors de sa visite dans la région de Piémont. Après une réunion institutionnelle avec la préfète de Cuneo, Patrizia Triolo et plusieurs rendez-vous avec des entreprises jeudi, le diplomate a été accueilli par les responsables de l'association industrielle et salué par le maire Patrizia Manassero et la sous-préfète Marinella Rancurello, rapporte l’agence italienne ANSA.

Le président provincial de la Confindustria, Mauro Gola, a rappelé les liens étroits entre la région et le Maroc. L’agence note à cet égard que les exportations de produits manufacturés vers le royaume ont augmenté de 20,8 % en 2022, atteignant 55,8 millions d'euros, alors que les importations ont augmenté encore plus rapidement (+47%) et représentent aujourd'hui 23 millions d'euros.

La présence de plus de 750 activités entrepreneuriales dans la province de Coni, gérées par des Marocains, favorise les relations économiques. La communauté marocaine dans la ville, a rappelé la maire Patrizia Manassero, est la troisième en termes absolus et la première parmi celles des pays africains. «Il s'agit d'une communauté bien intégrée avec laquelle de nombreux projets sont développés, favorisés par la connexion aéroportuaire avec Levaldigi».

L'ambassadeur Youssef Bella, accompagné de Khalid Atlassi, a évoqué les nombreuses réalisations du pays au cours des dernières décennies. «Le Maroc est le pays le plus stable politiquement de la rive sud de la Méditerranée, gouverné par la deuxième plus ancienne monarchie du monde. Depuis trente ans, le taux de croissance est supérieur à 5% par an et l'inflation est de 3%», a-t-il déclaré. Le diplomate a également rappelé que «le Royaume est classé au sixième rang mondial pour la connectivité maritime et constitue une plaque tournante régionale dans de nombreux secteurs».

«Dans le domaine des énergies renouvelables notamment, il peut compter sur la plus grande centrale solaire du monde et 42% de l'énergie produite à partir de sources non polluantes, avec un objectif de 52% d'ici 2030», conclut ANSA.