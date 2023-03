Tournoi de l’UNAF U20 : La sélectionne marocaine féminine domine l’Egypte

La sélection marocaine féminine des moins de 20 ans a battu, ce samedi, son homologue égyptienne (1-0), dans le cadre de la troisième et dernière journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) en Tunisie. Le but des Lioncelles de l’Atlas a été inscrit à la 81e minute par la Marocaine Nora Nouhaili, offrant la victoire à l’équipe nationale.

Cette victoire place le Maroc à la première place de ce tournoi avec 7 points, après un nul (1-1) face à l’Algérie, mardi 14 mars et une victoire sur la Tunisie (3-0), jeudi 16 mars dernier. L’équipe nationale féminine U20 est talonnée par l’Algérie (4 points) et l’Egypte (3 points) et la Tunisie (0 point).

A noter que l’Algérie et la Tunisie croiseront le fer, ce samedi, dans le cadre de la troisième et dernière journée de ce tournoi. L’issue de cette rencontre déterminera le vainqueur bien que le Maroc a inscrit quatre buts contre un seul pour l’Algérie, classée deuxième.