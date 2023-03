Législative partielle : 15 candidats pour la 9e circonscription des Français de l’étranger

Le ministre français de l'Intérieur et des outre-mer a publié, il y a quelques jours, un arrêté dévoilant les candidats pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, dans le cadre de l’élection partielle qui se déroulera le 2 avril prochain. En janvier dernier, le Conseil constitutionnel en France a annulé l’opération électorale dans cette circonscription suite à des «dysfonctionnements intervenus lors du vote électronique». La liste du ministère comprend les candidats à l'élection des députés élus par les Français établis hors de France ayant «reçu un récépissé définitif attestant de l'enregistrement de leur candidature, conformément aux dispositions de l'article L. 161 du code électoral», poursuit l’arrêté.

En plus des cinq candidats annoncés déjà annoncés (Karim Ben Cheïkh, M’jid El Guerrab, Caroline Traverse, Grégory Zaoui et Edouard de Castellan), dix autres aspirent à représenter les Français de la circonscription à l’Assemblée nationale. Il s’agit de la Franco-sénégalaise Thiaba Bruni, à l’origine de l’annulation de l’élection de juin dernier, Samira Herbal (Parti écologiste), du franco-marocain Nicolas Oufkir (LPC), de Brahim Oubairouk et de la Franco-sénégalaise Fatou Sagna Sow (Alliance Centriste). Sébastien Perimony (Solidarité et progrès), Nacim Bendeddouche (sans étiquette), André Chouk (Reconquête), Hervé Diaz et Oumar Ba (Modem) sont également candidats. Ce dernier ne pourra toutefois pas se présenter à cette élection partielle, après la décision du Conseil constitutionnel le déclarant inéligible pour trois ans.

A noter que la campagne électorale commencera le 20 mars, avec affichage dans les locaux accessibles au public des ambassades et des postes consulaires des affiches des candidats. Le vote par internet est prévu le 24 mars à midi (heure de Paris) et prendra fin le 29 mars. Le vote à l’urne pour le premier tour est prévu le 2 avril.