9e circonscription des Français de l’étranger : Edouard de Castellan annonce sa candidature

Les candidatures pleuvent à la 9e circonscription des Français établis hors de France, où un premier tour de l’élection législative partielle se déroulera le 2 avril prochain. Après que sa candidate Naïma M’Faddel n’a obtenu que 798 voix (4,62%) lors des élections de juin 2022, Les Républicains a coopté Edouard de Castellan pour le prochain rendez-vous électoral.

Dans un communiqué annonçant sa candidature, le candidat LR a dressé des «constats d’échec». «La relation franco-africaine a été nettement dégradée par le discours paternaliste, aveugle et insolent du président Emmanuel Macron. Je propose de rétablir la fluidité et le respect diplomatique que les États de la circonscription attendent», indique-t-il. Et d’ajouter que «l’efficacité de la lutte contre le terrorisme régional et l’insécurité ainsi que le volume des investissements des entreprises françaises au Maghreb et en Afrique de l’Ouest en dépendront».

Edouard de Castellan a aussi noté que «le coût de l’éducation dans les établissements français est toujours aussi élevé malgré les promesses des dernières campagnes électorales remportées par M. Ben Cheïkh et M. El Guerrab, sans oublier que l’idéologie "woke" fait son nid à l’école». Il propose à cet égard d’«intégrer les lycées français de l’étranger au ministère de l’Éducation nationale pour garantir une éducation à un coût raisonnable pour les jeunes Français» et dit s’engager «à la vigilance absolue concernant les discours "wokistes" à l’école».

Le candidat a également critiqué les deux anciens députés de la circonscription, en affirmant être «le seul à pouvoir compter sur un groupe efficace et compétent sur des sujets techniques comme l’équité des retraites des expatriés ou la baisse de la CSG-CRDS».