France : Ahmed Eddarraz déclaré inéligible pour trois ans

Le Conseil constitutionnel a rendu, cette semaine, sa décision après avoir été saisi, en novembre dernier, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans ce verdict, l’instance s’est prononcée sur à la situation d’Ahmed Eddarraz, candidat aux élections de juin 2022, dans la 9e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.

«La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a constaté que M. Eddarraz, qui a obtenu moins de 1% des suffrages exprimés, n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu dès lors qu’il n’avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture et ne pouvait donc pas être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques», explique le conseil. Pour celui-ci, «l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l’article L. 52-8». «Si cette présomption peut être combattue par tous moyens, M. Eddarraz n’a, en l’espèce, produit aucun justificatif de nature à la renverser», poursuit-on. De plus, «il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12».

«Compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. Eddarraz à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision», tranche le Conseil constitutionnel.

En mai dernier, Ahmed Eddarraz, Franco-marocain proche du couple Macron, a été exclu de de la République En Marche (devenu Renaissance), après avoir maintenu sa candidature pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, alors que le parti présidentiel a investi Elisabeth Moreno.