Jazzablanca 2023 : Sona Jobarteh, Beth Hart et Mika à l’affiche de la 16e édition

Du 22 au 24 juin, le Festival international de jazz et de musiques actuelles Jazzablanca revient pour une 16e édition, à Anfa Park (concerts payants) et à la Place des Nations Unies (concerts gratuits). Le festival affiche sold out sur la vente des «Blind Pass», lancée mi-janvier 2023 (Pass à tarif réduit pour les 3 jours du festival sans connaître la programmation), ce qui constitue «un gage de confiance qu’exprime le public pour le festival», indiquent ses organisateurs dans un communiqué.

Pour entamer cette 16e édition, le festival a présenté les six premiers artistes de grand talent qui feront vibrer les deux scènes d’Anfa Park, du 22 au 24 juin. Vendredi 23 juin, la reine du blues-rock américain Beth Hart se produira sur la Scène Casa Anfa. Le lendemain, la scène Casa Anfa vibrera en présence du génie musical britannico-libanais Mika.

Sur la Scène21, le jeudi 22 juin, Sona Jobarteh, reine de la kora gambienne et multi-instrumentiste, amènera le public dans un voyage musical inoubliable à travers les traditions ancestrales de l'Afrique de l'Ouest, avec sa voix envoûtante et ses performances virtuoses. La soirée du jeudi se poursuivra sur la Scène21 avec le virtuose anglais du clavier, Kamaal Williams, qui fusionne jazz, funk et musique électronique.

Vendredi 23 juin, sur la Scène21, place au jazz marocain avec le quartet d’Ismail Sentissi. Le soir même, et sur la même scène, le public aura rendez-vous avec un des pionniers de l'afro-jazz et maître incontesté du highlife (style de musique africain apparu dans les années 1900 à Accra), l’artiste ghanéen Gyedu-Blay Ambolley avec son Sekondi Band.

Jazzablanca lance, par ailleurs, un appel à projet pour les talents émergents. «Depuis 6 éditions, Jazzablanca lance chaque année son appel à candidature pour les jeunes talents marocains / résidents au Maroc. Le festival confirme ainsi sa démarche de promotion, de diffusion et de mise en valeur des artistes émergents de la scène marocaine», indique le communiqué. Celui-ci ajoute que les groupes lauréats auront ainsi l’opportunité de se produire dans des conditions professionnelles sur la Scène BMCI, scène publique du festival, à la Place des Nations-Unies.