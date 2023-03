Football : Brahim Diaz absent de la liste de l’Espagne pour les qualificatifs de l'Euro 2024

Le nouvel entraîneur espagnol a dévoilé vendredi la liste des joueurs de la Roja, convoqués pour les matchs qualificatifs pour l'Euro 2024, contre la Norvège et l'Ecosse. Luis de la Fuente n’a gardé que 11 joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où l’Espagne a été disqualifiée après avoir été battue par le Maroc en huitième de finale.

Alors qu’il figurait dans la première liste élargie dévoilée par le sélectionneur national espagnol, le Maroco-espagnol Brahim Diaz, sociétaire du Milan AC, n’a pas figuré sur cette liste finale. «Il faut que tous ceux qui veulent jouer pour l'Espagne se présentent pour être ici. Pour pouvoir appeler quelqu'un, il faut qu'il ait envie d'être à 100%, ensuite chacun est libre de choisir», a confié lors d’une conférence de presse, Luis de la Fuente, après avoir été interrogé sur les joueurs hispano-marocains.

? Luis de la Fuente, seleccionador de España ?? sobre los jugadores hispanomarroquíes



"El que quisiera jugar con España, tendría que venir corriendo para estar aquí"



"Para poder llamar a alguien, debe querer estar al 100%, luego cada uno es libre de elegir" pic.twitter.com/B9AQRsXuDM — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 17, 2023

Brahim Diaz a fait l’objet de plusieurs spéculations concernant sa nationalité sportive. En début de semaine, en dévoilant la liste des joueurs convoqués pour les matches amicaux contre le Brésil et le Pérou, l’entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui est revenu sur sa non-convocation par le Maroc.

«J’ai voyagé à Milan pour rencontrer Brahim Diaz. Il a la double nationalité. On a eu une discussion sincère, il a été honnête. Nous, on n’est pas dans la négociation. Il a un délai de réflexion entre nous et l’Espagne. Il aime le Maroc, mais ce sera sa décision» a-t-il expliqué.