Palestine : Le Maroc met en garde contre «l’instrumentalisation politique odieuse»

Le chef de la diplomatie marocaine a pris part, hier à Nouakchott, à la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). A cette occasion, Nasser Bourita a réaffirmé dans une allocution la «centralité de la juste cause palestinienne» pour le royaume.

«La question palestinienne représente l'une des priorités de la politique étrangère et le pilier de l’action politique et diplomatique du Maroc et des initiatives humanitaires, menées sous la conduite éclairée du Souverain pour faire valoir les droits légitimes du peuple palestinien, défendre la ville d’Al Qods et préserver son caractère spirituel, son statut juridique et son cachet historique et civilisationnel», a-t-il souligné. Nasser Bourita a précisé que la politique marocaine à l’égard de la Palestine est sous-tendue par «une vision réaliste et une perception pragmatique, dans le cadre d'un effort collectif et d'un discours unifié, qui se démarque des surenchères stériles et de l’instrumentalisation politique odieuse qui nuiraient à la cause palestinienne au lieu de la servir». Le ministre s'est félicité que sur ce dossier, le Maroc «a toujours choisi la voie de la modération et du juste milieu et en a fait un phare qui éclaire ses orientations».

Les travaux de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, qui se tiennent les 16 et 17 mars à Nouakchott, sont placés sous le thème «Le juste milieu et la modération: gage de sécurité et de stabilité».