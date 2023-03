Les médias israéliens qualifient d’«inhabituel» le communiqué du Cabinet royal recadrant le PJD

Les médias israéliens ont qualifié d’«inhabituel» le communiqué du Cabinet royal critiquant le Parti de la justice et du développement et pointant une ingérence dans la politique étrangère du Maroc et ses relations avec Israël. Ils ont rappelé qu’il intervient dans un contexte où les critiques visant l'État hébreu se multiplient dans les pays arabes.

(Traduction Yassine Benargane) Par