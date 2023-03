OIM : 2 457 migrants sont rentrés dans leur pays depuis le Maroc en 2022

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué, cette semaine, que 2 457 migrants sont retournés dans leur pays d'origine depuis le Maroc en 2022, grâce à son programme de retour volontaire. Dans son rapport annuel, l’organisation a expliqué que ces migrants (1 443 hommes, 616 femmes et 398 mineurs originaires de 26 pays) font partie d'un total de 3 552 personnes qui ont demandé un retour volontaire au cours de l'année écoulée.

Le programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration de l'Organisation internationale pour les migrations a permis le retour, depuis 2005, de 18 000 personnes depuis le Maroc. Ces migrants ont également bénéficié de l'accompagnement de l'agence pour trouver du travail dans leur pays d'origine.

Les mêmes personnes ont reçu d'autres types d'assistance pendant le processus de retour, comme une assistance médicale et un soutien administratif, et plus de la moitié étaient originaires de la Côte d'Ivoire (657) et de la Guinée (598), selon le rapport. Quant au reste des rapatriés, ils viennent de pays comme le Sénégal (367), le Cameroun (152), le Nigeria (146), le Mali (117) et le Congo (111).

Concernant les raisons de leur retour dans leur pays d'origine, 61% ont justifié leur décision par le manque de ressources financières pour rester au Maroc.