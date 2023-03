Le président des Îles Canaries souligne le «succès» de sa visite au Maroc

Le président des Îles Canaries, Angel Victor Torres a souligné le «succès» de la visite qu'il a effectuée cette semaine au Maroc et qui était, selon lui, «nécessaire et a donné de très bons résultats». Dans des déclarations à la presse ibérique, il a mis en exergue les résultats obtenus suite à ce déplacement, au cours duquel il était accompagné d'hommes d'affaires. Angel Victor Torres a cité, entre autres, les vols qui relieront les Îles Canaries à Essaouira, Tanger et Guelmim, ce qui «encouragerait le tourisme» de l’archipel.

Le responsable a également souligné «l'engagement du gouvernement marocain d’ouvrir l'appel d'offres pour la liaison maritime Tarfaya-Fuerteventura aux entreprises canariennes», ainsi que la signature d'un avenant leur permettant d'investir, en évoquant l’intérêt des autorités marocaine à «apprendre» de l'expérience de dessalement d’eau des Îles Canaries. «Cela signifie qu'il existe déjà des entreprises opérant au Maroc et il y en aura d'autres, pour une gestion plus intelligente et plus cyclique de l'eau», a souligné Torres.

Le président des Îles Canaries a également évoqué l'adhésion du Maroc à la candidature espagnole et portugaise pour accueillir la Coupe du monde 2030, ajoutant que l’archipel souhaite également accueillir cette grand-messe footballistique.

Mercredi, Angel Victor Torres est arrivé au Maroc pour une visite officielle de deux jours, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.