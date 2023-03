Tourisme : Le Maroc veut attirer 17,5 millions de touristes en 2026 et 26 millions en 2030

Le chef du gouvernement a présidé, vendredi à Rabat, la cérémonie de signature de la convention cadre de partenariat pour le déploiement de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026. En introduction, Aziz Akhannouch a noté les réalisations exceptionnelles du secteur du tourisme pendant l’année 2022 et ce dans un contexte mondial difficile, rappelant la forte mobilisation du gouvernement, notamment le plan d’urgence de 2 milliards de dirhams qui a permis de soutenir les professionnels du tourisme et maintenir les emplois pendant la crise.

De son côté, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor a rappelé que grâce à la mobilisation générale de l’ensemble des acteurs et les actions offensives menées, le royaume a attiré environ 11 millions de touristes en 2022, soit un taux de récupération de 84% des arrivées de 2019, dépassant la moyenne mondiale de 63%. Le secteur a par ailleurs récupéré 116% des recettes de voyage en devises par rapport à 2019.

Avec une enveloppe dédiée à la feuille de route de 6,1 milliards de dirhams sur 4 ans, cette dernière ambitionne d’attirer 17,5 millions de touristes en 2026, d’atteindre 120 milliards de recettes en devises à horizon de 2026, de créer 200 000 nouveaux emplois directs et indirects à horizon 2026 et de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale.

Pour atteindre ces objectifs, la feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels, avec une nouvelle logique de l’offre articulée autour de l’expérience client et structurée autour de 9 filières thématiques et 5 filières transverses, un plan offensif pour doubler la capacité aérienne, le renforcement de la promotion et du marketing et la diversification des produits d’animations culturelles.

Afin de garantir le succès de cette feuille de route et la traduire dans la réalité, une nouvelle gouvernance a été mise en place à travers notamment la création d’une une Commission nationale interministérielle du tourisme (CNIT) présidée par le chef du gouvernement et composée des parties signataires, de deux commissions nationales, la commission aérienne et la commission produit «Offre/Demande» et de douze commissions de suivi des plans régionaux présidées par les walis e chaque région.