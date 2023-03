GITEX Africa Morocco : Un appel à candidature pour les startups marocaines lancé

Dans le cadre des préparatifs de la première édition du salon technologique GITEX Africa Morocco, qui se tiendra à Marrakech du 31 mai au 2 juin 2023, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, un appel à candidatures a été lancé par l’Agence de développement du digital. Cet appel à candidature doit permettre la sélection de 100 startups marocaines souhaitant participer à l'événement.

Les startups retenues auront l'opportunité de présenter leurs projets, services innovants et de mettre en exergue leurs savoirs et expertises lors de cet évènement qui verra la présence de plus de 500 exposants internationaux et plus de 20 000 visiteurs, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Les startups intéressées doivent soumettre leurs candidatures sur la plateforme en ligne dédiée. Les dossiers feront ensuite objet d’une évaluation assurée par un comité d’experts de l’écosystème des startups au Maroc. De plus, des ateliers de formations virtuelles seront également organisés au profit des startups sélectionnées, l’objectif étant de garantir une large représentativité de l’écosystème digital à cette grande manifestation.

Pour rappel, la première édition du Gitex Africa Morocco est un évènement organisé par le Dubaï World Trade Center (DWTC), en partenariat avec l'Agence de développement du digital (ADD) sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Les organisateurs indiquent qu’une approche participative a été adoptée pour «assurer les meilleures conditions de réussite de cet évènement, en impliquant l’ensemble des acteurs et intervenants dans le domaine du digital au Maroc, relevant aussi bien du secteur public que privé, afin de mettre en avant le plein potentiel dont dispose le Royaume en termes de technologie et d’innovation».

«Gitex Africa Morocco a pour vocation de promouvoir le Royaume du Maroc, et l’ensemble du continent, en tant que destination d'investissement, favorisant ainsi la mise en relation entre les opérateurs clés dans l'univers de l'innovation technologique avec les leaders mondiaux de l'IT», conclut-on.