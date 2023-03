Sahara : Le général de division Fakhrul Ahsan nommé commandant de la MINURSO

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé jeudi la nomination du général de division Md Fakhrul Ahsan du Bangladesh au poste de commandant de la force de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Il succède au général de division Zia Ur Rehman du Pakistan qui a achevé sa mission à la fin du mois de mars 2022, indique l’ONU dans un communiqué.

«Le Secrétaire général est reconnaissant au général de division Ur Rehman pour son service exemplaire et sa direction de la MINURSO», poursuit la même source, qui ajoute que le nouveau commandant de la MINURSO «a plus de 34 ans d'expérience de commandement militaire national et international au sein de l'armée bangladaise».

Fakhrul Ahsan a été officier général commandant de la 10e division d'infanterie et commandant de la zone de Cox's Bazar, commandant de l'académie militaire du Bangladesh et commandant de brigade dans les 16e et 96e brigades d'infanterie. Il a également été directeur de la direction du renseignement militaire au quartier général de l'armée bangladaise et attaché de défense adjoint au haut-commissariat du Bangladesh à New Delhi.

Titulaire d'une licence en sciences et d'une maîtrise en études de développement et en études de défense et parlant couramment l'anglais, le français, l'indonésien et l'hindi, le général de division Ahsan a déjà participé à deux missions de maintien de la paix : l'opération des Nations unies en Somalie II et la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), conclut la même source.