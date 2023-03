Maroc : Millenium Challenge célèbre la clôture du Compact portant sur l’employabilité et le foncier

L’agence gouvernementale américaine Millenium Challenge Corporation (MCC) et le gouvernement du Royaume du Maroc ont célébré, jeudi, la clôture du Compact portant sur l’employabilité et le foncier, dont le montant s’élève à 460,5 millions de dollars. Une célébration qui marque ainsi la clôture d’une subvention s’étalant sur 5 ans, qui a élargi les opportunités d’éducation et d’emploi et amélioré la productivité des terres, en faisant bénéficier des centaines de milliers de Marocains, tout en renforçant l’engagement des Etats-Unis et du Maroc pour soutenir le développement économique durable, indique l’ambassade des Etats-Unis au Maroc dans un communiqué.

Le partenariat MCC-Maroc, scellé il y a plus de 15 ans, a permis de franchir une étape décisive dans la croissance économique et le développement du pays, et témoigne de l'amitié mutuelle entre le Maroc et les Etats-Unis, ajoute-t-on. La présidente directrice générale (PDG) de la MCC, Alice Albright a rejoint le chef du gouvernement Aziz Akhannouch à Rabat pour la cérémonie de clôture, célébrant le partenariat entre les deux parties et les réalisations de ce programme dans les domaines de l’éducation et du foncier.

«Aujourd’hui, nous célébrons une nouvelle étape importante dans l'amitié séculaire qui lie les États-Unis au peuple marocain», a-t-elle déclaré. «En œuvrant ensemble, le Compact favorise la croissance économique au Maroc, en construisant et réformant les secteurs de l’éducation et du foncier pour répondre aux besoins grandissants du secteur privé en personnel qualifié et améliorer la productivité des zones rurales et industrielles. Nous prévoyons que le Compact améliore la vie de plus de 800 000 marocains», a-t-elle ajouté.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné pour sa part que «le Compact II constitue une consécration du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, en tant que levier du développement alliant les investissements et la mise à niveau des infrastructures dans secteurs stratégiques, aux réformes institutionnelles et structurelles dans lesquelles s’est engagé le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».